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19:02, 12 февраля 2020

Путин, по некоторым данным, мог предлагать белорусскому лидеру Александру Лукашенко создать «сверхдержаву»

Российский президент Владимир Путин, по некоторым данным, мог предлагать белорусскому лидеру Александру Лукашенко создать «сверхдержаву». Как утверждается, объединение России и Белоруссии являлось планом для сохранения Путина у власти.

Вопрос о возрождении программы создания Союзного государства, утверждают источники агентства «Блумберг», Путин поднял на встрече с Лукашенко в декабре прошлого года в ходе встречи в Сочи. Собеседники агентства утверждают, что объединение России и Белоруссии позволили бы Путину обойти ограничения по президентским срокам и остаться у власти после 2024 года, когда истекут его полномочия. Однако Лукашенко, по их словам, даже будучи сторонником интеграции, выступил категорически против.

Именно после этого, утверждают источники агентства, Путин спустя месяц после встречи с белорусским президентом инициировал в качестве плана Б конституционные поправки. В самом Кремле, как передает агентство РИА Новости, отрицают, что Путин и Лукашенко обсуждали объединение России и Белоруссии. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что речь шла только об углублении союзной интеграции. В самом Минске публикацию пока что никак не прокомментировали.

Сам Лукашенко в интервью «Эху Москвы» ранее говорил, что ни при каких обстоятельствах не желает участвовать в вопросе смены власти в России в 2024 году.



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