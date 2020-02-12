Российские ученые потребовали отменить обвинительный приговор по делу «Сети». Организация признана в России террористической. В опубликованном открытом письме говорится, что это дело целиком сфабриковано.

Исходя из опубликованных материалов дела, можно сделать вывод об удручающем состоянии правовой системы в России. Такое мнение «Эху» высказал один из подписавших документ, профессор РАН, астрофизик Сергей Попов.

Открытое письмо подписали на сайте Scientific.ru более сотни ученых. В понедельник суд в Пензе приговорил семерых фигурантов к срокам от 6 до 18 лет по обвинении в создании террористической организации. Молодые люди ранее неоднократно жаловались на пытки в ФСБ.