В Россию за минувший год были возвращены почти 160 детей из Сирии и Ирака

Это сообщила на конференции ОБСЕ уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова, — передает ТАСС. Судя по всему, отцы этих детей были в рядах террористов. Некоторые из несовершеннолетних могли быть в специальных лагерях, где готовили боевиков.