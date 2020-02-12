В Россию за минувший год были возвращены почти 160 детей из Сирии и Ирака

Это сообщила на конференции ОБСЕ уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова, — передает ТАСС. Судя по всему, отцы этих детей были в рядах террористов. Некоторые из несовершеннолетних могли быть в специальных лагерях, где готовили боевиков.
2020-02-12T18:31:00+03:00
2020-02-12T18:31:35+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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18:31, 12 февраля 2020
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