Глава Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов стал официально обвиняемым по делу из-за фильма «Он вам не Димон»

Он сообщил в Твиттере, что в прокуратуре ему вручили акт. Дело скоро начнет рассматривать Тверской районный суд Москвы. В 2017-ом году политик Алексей Навальный и его ФБК опубликовали фильм-расследование, в котором, в частности, обвинили миллиардера Алишера Усманова в даче взятки тогдашнему премьер-министру Дмитрию Медведеву. Усманов подал в суд иск о клевете и выиграл. Однако, ФБК отказался удалить фильм из YouTube.
2020-02-12T18:30:00+03:00
2020-02-12T18:31:05+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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18:30, 12 февраля 2020
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