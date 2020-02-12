Глава Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов стал официально обвиняемым по делу из-за фильма «Он вам не Димон»

Он сообщил в Твиттере, что в прокуратуре ему вручили акт. Дело скоро начнет рассматривать Тверской районный суд Москвы. В 2017-ом году политик Алексей Навальный и его ФБК опубликовали фильм-расследование, в котором, в частности, обвинили миллиардера Алишера Усманова в даче взятки тогдашнему премьер-министру Дмитрию Медведеву. Усманов подал в суд иск о клевете и выиграл. Однако, ФБК отказался удалить фильм из YouTube.