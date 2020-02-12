НАТО намерено уравнять потенциал стран-членов блока и России в плане обычных и ядерных вооружений

Об этом на закрытом брифинге сообщил высокопоставленный чиновник альянса.

Россия опережает НАТО, признает представитель альянса, дисбаланс в уровне вооружений существует, и в североатлантическом блоке обещают его устранить, не приводя подробностей. При этом подчеркивается, что делается это в целях обороны. И в этом принципиальное отличие от того, что делает Москва. Серьезные опасения в НАТО вызывают разрабатываемые Россией гиперзвуковые системы, способные обходить комплексы ПВО. Причем чиновник на брифинге отметил, чту альянса нет никаких сомнений в правдивости заявлений российских властей по поводу таких вооружений. В НАТО видят, что Москва активно и целенаправленно инвестирует в гиперзвуковое оружие. Системы противодействия разрабатывают США, но они находятся на стадии научных исследований.

В НАТО обеспокоены обеспокоены снижением уровня прозрачности, тем, что воинственная риторика со стороны Москвы слышна все чаще, и главное — тем, что Россия имеет возможность нанести удар по критически важным объектам инфраструктуры стран-членов НАТО.

На вопрос о том, зачем, как полагают в альянсе, Москва увеличивает свой ядерный потенциал, высокопоставленный чиновник ответил, что для российской власти это своего рода инструмент укрепления престижа, инструмент, который позволяет стране быть частью «ядерного клуба».

Одной из главных тем стартовавших сегодня переговоров министров обороны стран-членов НАТО станет согласование пакета мер, которые будут приняты в ответ на действия России.