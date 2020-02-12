Издательство АСТ после скандала убрало из продажи книгу о вреде прививок

Против её публикации высказывались медэксперты.

Книга израильского блогера Антона Амантонио «Прививать или не прививать?..» попала в центр ожесточённой дискуссии, поскольку в эти дни наблюдается вспышка нового коронавируса, в результате чего эта тема сейчас под пристальным вниманием и общественности, и прессы, — объявили в издательстве.

Его постоянно критикуют с момента выхода этой работы в минувшую субботу, и на эту тему высказались уже многие специалисты. Например, педиатр Федор Катасонов у себя в Фейсбуке назвал эту публикацию вредоносной и подчеркнул, что поклонники такой деятельности в конечном счёте убивают людей.

Похожее мнение высказал автор книги «Доказательная медицина» Пётр Талантов, который отметил, что публикация в одном издательстве с Амантонио явно вредит его репутации.

В АСТ напрямую на эту критику отвечать не стали. Там сказали, что в ближайшее время необходимо провести с экспертами открытый круглый стол, на котором обсудят проблемы цензуры в сфере издания книг медицинской тематики. В компании также напомнили, что работа Амантонио не является медицинским учебником, о чем там открыто сказано, и что мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

При этом, в АСТ не уточнили, является ли прекращение продажи книги окончательным решением, или это временная мера. Представитель компании сказала «Эху», что этот вопрос обсудят на открытом столе.