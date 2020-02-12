Пятикратный чемпион NBA Коби Брайант и его 13-летняя дочь Джианна были похоронены 7 февраля

Как сообщает издание Los Angeles Times, закрытая церемония прошла недалеко от дома Брайанта в округе Ориндж.

По информации издания, похороны были закрытыми, без прессы и фотографов. На службе присутствовали только родные и близкие погибших. Коби Брайант и его дочь были захоронены в Мемориальном парке Pacific View в Корона-дель-Мар.

Частный вертолет с 41-летним Брайантом на борту разбился 26 января недалеко от Лос-Анджелеса. Погибли пилот и все восемь пассажиров, в числе которых была 13-летняя дочь Брайанта Джианна. Вертолет врезался в гору на скорости больше 280 км в час. Пилота подвели плохие погодные условия. Впрочем, расследование причин аварии пока продолжается.

Официальная церемония прощания с Коби Брайантом, его дочерю и другими погибшими в авиакатастрофе пройдет на домашней арене «Лейкерс», «Стэйплз-Центр» 24 февраля.

Ранее сообщалось, что возле стадиона планируют установить мемориал легендарному баскетболисту.