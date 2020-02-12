СМИ: Немецкая Федеральная разведывательная служба вместе с ЦРУ несколько десятилетий за 120 странами по всему миру

Немецкая Федеральная разведывательная служба вместе с ЦРУ несколько десятилетий с помощью особых технологий шпионила за 120 странами по всему миру. При этом решающую роль играла швейцарская фирма.

Немецкий телеканал ZDF, американская газета «Washington Post» и швейцарское телевидение провели анализ документов, которые были созданы сотрудниками двух спецслужб. По информации СМИ, правительства многих государств осуществляли кодировку своей корреспонденции с помощью технологии швейцарского акционерного общества Crypto AG. Никто не подозревал, что эта фирма с 1970 года принадлежала ЦРУ и Федеральной разведывательной службе Германии, которые могли расшифровать всю тайную коммуникацию. Они заработали на сделках миллионы евро. Счетная палата Германии не знала о том, что бюджет внешней разведки ФРГ пополнялся за счет участия в прибыли фирмы. В 1993 году сотрудничество спецслужб было прекращено.

Бывший глава администрации канцлера Бернд Шмидбауэр подтвердил телеканалу ZDF, что Германия после этого не участвовала в так называемой «Операции Рубикон». Федеральная разведывательная служба заявила по запросу, что публично не комментирует оперативную работу. Министерство обороны Швейцарии подтвердило, что сотрудничество началось в 1945 году и уполномочило юристов расследованием событий. Фирма Crypto AG продавала защищенные от прослушки технологии в том числе Ирану, Индии, Пакистану и странам Латинской Америки.

Правительство Швейцарии начало расследование деятельности фирмы и приостановило экспорт продукции двух предприятий, которые были образованы на ее основе два года назад.