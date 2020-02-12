Эрдоган обвинил Москву в причастности к гибели турецких военнослужащих в Идлибе и предъявил ультиматум Дамаску

Президент Эрдоган обвинил Москву в причастности к гибели турецких военнослужащих в сирийской провинции Идлиб и предъявил ультиматум Дамаску.

На северо-западе Сирии войска режима Асада, действующие с ними российские силы и иранские боевики нападают на гражданское население, цитируют Эрдогана местные информагентства. – Накануне глава Турции сказал, что сирийское правительство заплатит «очень высокую цену» за нападение на турецких военных на северо-западе Сирии, напоминает телеканал Аль Джазира. – Обращаясь к депутатам национального парламента, президент подчеркнул, что Анкара отбросит сирийские правительственные силы назад, подальше от районов дислокации турецких военных и базирующихся в регионе наблюдательных пунктов. Эрдоган также пригрозил, что если пострадает еще хотя бы один военнослужащий Турции, она будет наносить удары по сирийским силам, цитата, «везде, где только сможет». «Мы будем стрелять везде, не будучи связанными границами Идлибского и Сочинского меморандумов, если нашей армии будет нанесен ущерб».

12 пунктов наблюдения за ситуацией в северо-западной сирийской провинции были созданы по результатам договоренностей, достигнутых в Сочи в сентябре 2018 года. Москва и Анкара тогда сошлись на том, чтобы превратить Идлиб в так называемую зону деэскалации, где будут строго запрещены любые акты агрессии. – Однако правительство Сирии и его союзники постоянно нарушали соглашение о прекращении огня.

Последние потери турецких военнослужащих после нападения сил Асада на их позиции, осуществленного при поддержке России, заметно осложняют контакты между Анкарой и Москвой, пишет сайт катарского телеканала. Агентство Блумберг в этой связи цитирует вчерашнее заявление ближайшего соратника Реджепа Эрдогана, председателя Партии националистического движения Турции Девлета Бахчели, который считает, что турецкая нация, в отсутствие других вариантов, не должна исключать прямой конфронтации с Дамаском, а ее руководство нуждается в пересмотре отношений с Россией.

Портал Arab News отмечает, что рейтинг поддержки политики президента Эрдогана населением Турции в последнее время неуклонно падает: только с декабря прошлого года по январь он снизился почти на два процента.

В Кремле ответили на обвинения Турции в нападениях на гражданское население в сирийской провинции Идлиб. Турция сама не выполняет сочинские договоренности, — сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Песков подчеркнул, что цель ударов, которые сирийская армия наносит по провинции Идлиб – террористы, а не гражданское население.