Мосгорсуд отменил одно из постановлений о штрафе правозащитному центру «Мемориал» на 300 тысяч рублей

Оно касалось отсутствия маркировки иностранного агента на одной из страниц организации в соцсетях.

Всего в Мосгорсуде сегодня рассматривали жалобу «Мемориала» на два постановления о штрафах, вынесенных еще в ноябре прошлого года. Обе апелляции прошли буквально за 20 минут. Помимо представителей общества в них участвовали еще и юристы Роскомнадзора – правда, они ограничились лишь короткими фразами о том, что требуют оставить решения Тверского суда Москвы без изменений. Свою позицию лишь обозначала юрист «Мемориала» Тамилла Иманова.

Согласно одному из вынесенных постановлений, которое оспаривалось в Мосгорсуде, правозащитный центр не указал на странице своего ингушского отделения в Фейсбуке, что является «иностранным агентом». Такую жалобу направило республиканское управление ФСБ. Иманова же настаивала на том, что на этой странице нет уникальных публикаций: лишь размещаются ссылки на сторонние сайты. Мосгорсуд же посчитал, что в постановлении о наложении штрафа на «Мемориал» в 300 тысяч рублей есть процессуальные нарушения, и направил его на новое рассмотрение. Иманова в интервью «Эху» призналась, что не ожидала такого вердикта, но пояснила, что он стал возможным благодаря, по ее словам, ошибке судьи Тверского суда Москвы. Юрист «Мемориала» полагает, что после исправления недочетов штраф в результате вновь будет назначен.



Другое постановление, которое оспаривало уже международное историко-просветительское общество «Мемориал», также касалось отсутствия маркировки «иностранного агента» на официальной странице в Фейсбуке. За это организация также была оштрафована Тверским судом Москвы на 300 тысяч рублей. Мосгорсуд это решение оставил без изменений.

Всего историческому обществу «Мемориал» и одноименному правозащитному центру по статье об иностранных агентах было назначено более 20 штрафов на общую сумму свыше 4,5 млн рублей. Один из протоколов Тверской суд отклонил: он касался отсутствия маркировки иноагента в блоге «Международного Мемориала» на сайте «Эха Москвы».