СК возбудил десять новых уголовных дел на двух росгвардейцев, которых подозревают в вымогательстве денег

Следственный комитет возбудил десять новых уголовных дел на двух росгвардейцев, которых подозревают в вымогательстве денег у подростка. По данным следователей, они составляли незаконные протоколы, без оснований задерживали людей и требовали у них деньги.

Следователи считают, что бойцы Росгвардии Никита Лаврентьев и Александр Бойков несколько раз вымогали деньги, угрожая жертвам уголовными делами. В частности, только за три месяца прошлого года, по данным правоохранителей, эти росгвардейцы составили незаконные административные протоколы в отношении трех человек.

На сегодняшний день известно, что фигуранты получили 20 тысяч рублей от одного из задержанных. Напомню, Лаврентьев и Бойков оказались под стражей по подозрению в том, что они подбросили наркотики подростку, заковали его в наручники и потребовали у него 100 тысяч рублей. Юноша позвонил в полицию из банка. Росгвардейцев взяли, когда они пришли за деньгами. Адвокат подростка Дмитрий Герасимов рассказал о новых уголовных делах против Лаврентьева и Бойкова.

Герасимов добавил, что все дела объединены в одно производство. По самому первому из них, о вымогательстве у подростка, росгвардейцам уже предъявили обвинение. Следователи могут передать дело в суд уже к лету, считает адвокат.

Подозреваемые росгвардейцы находятся в СИЗО. Очередной суд по мере пресечения для них пройдёт уже завтра.