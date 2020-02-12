«Левада-центр»: Рейтинг доверия Владимира Путину за 2 года снизился почти в 2 раза – до 35%

Рейтинг доверия Владимира Путину за 2 года снизился почти в 2 раза – до 35%, — следует из январского опроса «Левада-центра». Социологи объясняют это устойчивым раздражением россиян и усталостью от президента. При этом Путин остается самым популярным политиком в России, — сказал «Эху» замдиректора «Левада-центра» Денис Волков.



По словам Волкова, заметно сокращается разрыв между Путиным и вторым политиком по уровню доверия сейчас – это Сергей Шойгу.

Результаты опроса Левада-центра говорят о затяжном снижении авторитета главы государства, — считает политолог Михаил Виноградов.



Рейтинги власти сейчас не критически низкие, но близки к историческому минимуму, — добавил Виноградов.