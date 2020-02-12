Уголовное дело о халатности возбуждено после самоубийства в Чертановском суде бывшего сотрудника ФСИН Свиридова

Как отмечает СК, следователи дадут правовую оценку действиям сотрудников службы судебных приставов и должностных лиц, ответственных за организацию пропускного режима.

Свиридов покончил с собой после оглашения приговора по делу о вымогательстве,— рассказала «Эху» пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова.

У Свиридова не было суицидальных наклонностей. Еще утром он рассчитывал на благоприятный исход заседания, — рассказал в эфире РБК адвокат Александр Котельницкий.

Котельницкий подтвердил, что у его подзащитного был рак четвертой стадии. По его словам, суд приобщил все справки о заболевании. Адвокаты рассчитывали, что Свиридова освободят от реального наказания. В то же время в Мосгорсуде утверждают, что в деле не было медицинских документов.



Фигурантами уголовного дела могут стать приставы. Они, судя по видео, не стали повторно пропускать через рамку металлодетектора Виктора Свиридова, после того как она сработала на флягу с алкоголем.

Рамки металлодетекторов в Чертановском суде были исправны и работали в течение дня, сообщила пресс-служба Мосгорсуда. Это расходится со словами пристава, который находился у рамки, когда в суд зашёл бывший начальник управления ФСИН Виктор Свиридов. По словам Эдуарда Нефёдова, она не работала, поэтому он обыскал подсудимого и нашёл у него флягу с алкоголем. Вылил его и только после этого разрешил пройти дальше. Такую позицию приводит издание Baza. Рамка металлоискателя вопреки его словам всё же функционировала. Об этом можно судить по видео с камер, которое появилось в интернете. Устройство среагировало на фляжку у Свиридова. Его затем досмотрели, пристав даже провёл ручным металлодетектором по спине. Свиридов отдал фляжку знакомому, тот вылил спиртное и вернул её обратно. Больше через рамку подсудимый не проходил, его пропускают в суд, пистолета не находят. Флягу он мог взять специально, чтобы обмануть приставов. Этого не исключает следствие.

Бывший начальник транспортного управления ФСИН сам достал из кармана фляжку, переключив тем самым внимание должностного лица на неё. К тому же поскольку Свиридов не один год работал в тюремном ведомстве, то отлично знал, как пронести запрещённые предметы, считают в СК. В свою очередь Фонтанка обращает внимание на то, что буквально за неделю до самоубийства Свиридова приставы Чертановского суда провели очередные учения по безопасности. Пятые в этом году. На сайте управления службы судебных приставов по Москве опубликован фотоотчёт. Одному из сотрудников его коллеги с улыбками заламывают руки – так проходили учения. Куратор приставов в суде Сергей Крюков отмечен ведомственной наградой за безупречную службу. У двух сотрудников чертановского отдела такие же медали, пишет Фонтанка. В свою очередь сайт «Открытые медиа» выяснил, что охраной Чертановского суда занимаются казаки. Они сотрудники частного охранного предприятия под названием «Казачья стража». В ЧОП это подтвердили, но уточнили, что досмотр посетителей проводят служебные приставы. Между тем Следственный комитет после самоубийство Свиридова возбудил уголовное дело о халатности. В СК оценят действия сотрудников службы судебных приставов и должностных лиц, ответственных за организацию пропускного режима», — говорится в сообщении ведомства.

За безопасностью во время заседания следят судебные приставы, процедура контроля за посетителями должна исключать возможность проноса в здание запрещенных предметов,— рассказал «Эху» федеральный судья в отставке Сергей Пашин.

По мнению Пашина, сегодняшнее происшествие можно квалифицировать как халатность или дисциплинарный проступок.

«Неудивительно, что Свиридову удалось пронести пистолет на заседание, приставы в судах постепенно утрачивают бдительность». Такое мнение в эфире «Эха» высказал главный редактор «Медиазоны» Сергей Смирнов.

Сергей Смирнов полагает, что теперь правила прохода в суды ужесточат.