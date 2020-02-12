Должностных лиц, допустивших пронос оружия в суд экс-сотрудником ФСИН, могут привлечь за халатность – эксперт

Действия должностных лиц, которые допустили то, что экс-сотрудник ФСИН Виктор Свиридов пронес оружие в Чертановский суд Москвы и затем совершил самоубийство, могут быть квалифицированы как халатность или дисциплинарный проступок. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» федеральный судья в отставке Сергей Пашин.

«Здесь может идти речь о халатности и дисциплинарном проступке», — сказал он.

Как уточнил С.Пашин, чтобы попасть в зал, где проходят заседания, необходимо при входе предъявить паспорт и повестку о вызове в суд, затем осуществляется проход через рамку и при необходимости — досмотр. «В зале суда за безопасность отвечают приставы. И если они видят, что что-то не так, то могут произвести досмотр или вернуть человека к рамке», — добавил эксперт.

По словам С.Пашина, если человека доставляют на заседание из СИЗО, то за безопасность отвечает конвой, а в изоляторе осуществляется предварительный обыск всех, кто отправляется в суды. «Если это был домашний арест, подписка о невыезде или запрет определенных действий, надо установить, имел ли право человек самостоятельно передвигаться. Возможно, у него должен быть сопровождающий, который доставляет в суд — тогда именно на нем лежит ответственность», — заключил эксперт.

Как сообщалось, бывший начальник управления ФСИН Виктор Свиридов покончил с собой в зале суда после оглашения приговора. Он был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.163 УК РФ – «Вымогательство в особо крупном размере». Осужденный признал вину, ему было назначено наказание ниже низшего предела — 3 года колонии строгого режима.