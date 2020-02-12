На руках у россиян около семи миллионов единиц оружия

Об этом сообщили в Росгвардии. В ведомстве отметили, что обеспечивают контроль почти за 4 миллионами граждан, у которых есть разрешение на хранение и ношение оружия, передает Интерфакс. В целом, за прошлый год к административной ответственности за нарушение правил оборота оружия были привлечены около четверти миллиона человек.
2020-02-12T17:34:00+03:00
2020-02-12T17:34:41+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:34, 12 февраля 2020
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