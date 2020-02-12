СК возбудил уголовное дело по факту самоубийства в суде бывшего начальника управления ФСИН

Его расследуют по статье «халатность», — сообщается на сайте ведомства. 71-летний Виктор Свиридов Чертановским судом Москвы был признан виновным в вымогательстве и приговорен к 3 годам колонии. Подсудимый, у которого, по словам адвокатов, был рак 4 стадии, застрелился из наградного пистолета. При этом в пресс-службе ФСИН сказали ТАСС, что за время работы наградной пистолет ему не вручали.

Причины поступка Виктора Свиридова пока неясны, поскольку бывшие сотрудники силовых ведомств содержатся в отдельных колониях, кроме того, он попал бы туда не сразу, — сказал «Эху» вице-президент российского подразделения международного комитета защиты прав человека Иван Мельников.

Иван Мельников отметил, что, даже в колониях строгого режима, бывшие силовики находятся в лучшем положении, чем остальные заключенные.