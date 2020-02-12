В Мосгорсуде заявили, что рамки металлодетектора в суде, где застрелился экс-начальник управления ФСИН, были исправны

В Мосгорсуде заявили, что рамки металлодетектора в Чертановском суде, где застрелился бывшим начальник управления ФСИН, работали исправно. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе. Информацию из телеграмм-каналов о том, что рамка металлодетектора якобы не сработала, в Мосгорсуде опровергают. Сегодня в Чертановском суде подсудимый Виктор Свиридов был признан виновным в вымогательстве в особо крупном размере и приговорен к трем годам колонии строгого режима.

После этого Свиридов, у которого был рак 4 стадии, застрелился из наградного пистолета. При этом в пресс-бюро ведомства сообщили, что Виктор Свиридов не награждался именным оружием.