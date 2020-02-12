Совет Федерации завтра обсудит поправки в Конституцию

Спикер Валентина Матвиенко сказала, что соберут круглый стол и это точно не будет лишним, — передает Интерфакс. Ранее зампред комитета по конституционному законодательству и госстроительству сенатор Елена Мизулина выступила против того, что генпрокурора и регионального прокурора будет назначать не Совет Федерации по представлению главы государства, а президент после консультации с верхней палатой парламента.
2020-02-12T16:32:00+03:00
2020-02-12T16:32:29+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:32, 12 февраля 2020
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