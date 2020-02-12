Профильный комитет Госдумы одобрил расширение полномочий Федеральной антимонопольной службы

При этом в комитете по экономической политике предложили провести дополнительные обсуждения правительственного законопроекта с бизнесом, — передает Интерфакс. Ранее думский комитет по энергетике, а затем и комитет по безопасности и противодействию коррупции раскритиковали документ. Из заключения комитета следует, что контрольно-надзорный орган будет обладать полномочиями, как у правоохранительных органов. Согласно законопроекту, ФАС при расследовании дел о картелях получит доступ к персональным данным и сведениям об абонентах услуг связи. Кроме того, предлагается наделить службу правом выемки документов и предметов.