Профильный комитет Госдумы одобрил расширение полномочий Федеральной антимонопольной службы

При этом в комитете по экономической политике предложили провести дополнительные обсуждения правительственного законопроекта с бизнесом, — передает Интерфакс. Ранее думский комитет по энергетике, а затем и комитет по безопасности и противодействию коррупции раскритиковали документ. Из заключения комитета следует, что контрольно-надзорный орган будет обладать полномочиями, как у правоохранительных органов. Согласно законопроекту, ФАС при расследовании дел о картелях получит доступ к персональным данным и сведениям об абонентах услуг связи. Кроме того, предлагается наделить службу правом выемки документов и предметов.
2020-02-12T16:31:00+03:00
2020-02-12T16:31:25+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:31, 12 февраля 2020
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