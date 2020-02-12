Глава Роскомнадзора Александр Жаров, по сведениям «Ведомостей», может возглавить медиахолдинг «Газпром-медиа»

Источники издания говорят, что на его место могут назначить сотрудника администрации президента Андрея Липова. Издание отмечает, что на пост главы «Газпром-медиа» есть и другие кандидатуры. Бывший гендиректор холдинга Дмитрий Чернышенко в январе стал заместителем председателя правительства. Тем временем, Александр Жаров сказал Интерфаксу, что таких планов не знает.
2020-02-12T16:30:00+03:00
2020-02-12T16:31:07+03:00
https://echo.msk.ru/news/2586842-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
16:30, 12 февраля 2020
Загрузка комментариев...