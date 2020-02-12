В Нефтеюганске горожане выгнали китайцев из жилого дома

Это сделали из страха перед новым коронавирусом.

В результате давления соседей пятнадцать приезжих из Китая были вынуждены выехать из дома, где они снимали квартиру. Об этом пишет интернет-газета znak.com со ссылкой жителя микрорайона номер двенадцать, где сегодня произошли эти события.

По его словам, горожане начали подозревать, что у кого-то из китайцев коронавирус и донесли на них в правоохранительные органы и Роспортебнадзор. В итоге, собрав вещи, иностранцы в сопровождении чиновников отправились в инфекционное отделение городской больницы, откуда они еще не выходили. Врачи в свою очередь сообщили, что пока никаких болезней у них не нашли.



Собеседник znak.com также отметил, что все эти китайцы работают в нефтесервисной организации «Свет Энергия», а в миграционной службе Нефтеюганска их называют высококвалифицированными специалистами.

Тем временем по официальным данным с сегодняшнего дня в России больше нет больных коронавирусом. Ранее эту болезнь нашли у двоих граждан Китая, но на текущий момент они выздоровели и выписались из больниц.