В Петербурге в отношении нацгвардейцев возбудили еще 10 уголовных дел по статьям о взятке и превышении полномочий

В Петербурге в отношении сотрудников Нацгвардии Никиты Лаврентьева и Александра Бойкова возбудили еще десять уголовных дел по статьям о взятке и превышении должностных полномочий, — рассказал «Медиазоне» адвокат Дмитрий Герасимов, представляющий интересы одного из потерпевших. Нацгвардейцы находятся под арестом с июля прошлого года. По версии следствия, они подбросили подростку наркотики и вымогали взятку.