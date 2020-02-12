В Петербурге в отношении нацгвардейцев возбудили еще 10 уголовных дел по статьям о взятке и превышении полномочий

В Петербурге в отношении сотрудников Нацгвардии Никиты Лаврентьева и Александра Бойкова возбудили еще десять уголовных дел по статьям о взятке и превышении должностных полномочий, — рассказал «Медиазоне» адвокат Дмитрий Герасимов, представляющий интересы одного из потерпевших. Нацгвардейцы находятся под арестом с июля прошлого года. По версии следствия, они подбросили подростку наркотики и вымогали взятку.
2020-02-12T16:04:00+03:00
2020-02-12T16:05:20+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:04, 12 февраля 2020
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