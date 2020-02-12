Следственный комитет начал проверку по факту самоубийства подсудимого в зале Чертановского суда

Бывший начальник управления ФСИН Виктор Свиридов покончил с собой после оглашения приговора по делу о вымогательстве. Об этом «Эху» рассказала пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова.

У Свиридова не было суицидальных наклонностей. Еще утром он рассчитывал на благополучный исход заседания, — рассказал в эфире РБК адвокат Александр Котельницкий.

Котельницкий подтвердил, что у его подзащитного был рак четвертой стадии. Адвокаты рассчитывали, что суд освободит Свиридова от реального наказания.

Между тем, в Чертановском суде заявляют об отсутствии препятствий для заключения под стражу бывшего сотрудника ФСИН. В его деле не было медицинских документов, — утверждают в пресс-службе суда. Об этом сообщает ТАСС.

Следователи сейчас допрашивают пристава, который пропустил в суд обвиняемого Виктора Свиридова.

Рамка металлодетектора на входе в Чертановский суд сегодня не работала. Во всяком случае это утверждает дежуривший сегодня пристав Эдуард Нефёдов. Он сообщил, что обыскивал Виктора Свиридова на входе. В кармане куртки у бывшего начальника транспортного управления ФСИН оказалась фляга с алкоголем. Её забрали, спиртное вылили, флягу вернули, после чего Свиридову разрешили пройти дальше, приводит слова пристава издание Baza. Пресс-служба Мосгорсуда опровергла слова о неисправности рамок. «Информация о том, что они не работали при проходе Свиридова, не соответствует действительности», это цитата. Следователи проверяют всех, кто отвечает за безопасность в Чертановском суде.

Пока неясно как бывший начальник управления ФСИН пронёс туда пистолет, по информации РБК это было наградное оружие. По данным сайта «Открытые медиа», Чертановский суд охраняют казаки из ЧОП «Казачья стража». Там подтвердили, что занимаются охраной, но заверили, что досматривают посетителей всё же судебные приставы, пишет интернет-издание. Суд, где произошло ЧП, работает в штатном режиме.

Адвокат Свиридова в интервью изданию Подъем предположил, что его подзащитный, поскольку долго работал во ФСИН, имел опыт проноса оружия. Юрист Григорий Иванищев сказал, что его тоже досматривали на входе и претензий в плане безопасности к приставам у него нет.