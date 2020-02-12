Владимир Путин не приветствует появление икон со своим изображением

Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его мнению, подобные изображения были бы неуместными. Как напоминает Znak.com, икона с ликом Путина продается в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге. Фотографию в своем Твиттере опубликовал пользователь Аркадий Чаплыгин в конце января. В комментариях к твиту он уточнил, что стоимость иконы – 79 тысяч рублей. Другие комментаторы заметили, что это на 4 тысячи больше, чем выплаты ветеранам к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.