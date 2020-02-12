Бывший сотрудник ФСИН Виктор Свиридов совершил самоубийство из-за обвинительного приговора, — сказал Интерфаксу адвокат подсудимого Григорий Иванищев. По его мнению, суд проигнорировал тяжелое заболевание – рак четвертой степени у его подзащитного, и назначил наказание в виде трех лет строгого режима. Иванищев считает, что следствие провело расследование поверхностно и суд проигнорировал доводы защиты.

Напомним, Свиридов признан виновным в вымогательстве в особо крупном размере. В Мосгорсуде утверждают, что ему назначено наказание ниже низшего предела, так как суд учел ряд смягчающих обстоятельств. Сейчас устанавливается, как подсудимый пронес оружие в зал суда. Проверку проводит Следственный комитет.