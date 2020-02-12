Двухнедельный срок карантина по коронавирусу будут отсчитывать по приезде из Китая, а не со дня поступления в больницу

Двухнедельный срок карантина по коронавирусу будут отсчитывать со дня приезда из Китая, а не с того дня, когда пациент поступил в больницу. Такое решение приняли в Боткинской больнице.

Обитателей изолированных палат в Боткинской больнице отпустят домой раньше, чем они ожидали. Тех петербуржцев, что находились на карантине посетил заведующий отделением и сообщил, что 14-ти дневный срок теперь будут исчислять с момента прилета из Китая, а не с момента обращения в лечебное учреждение. Пациенты связали это решение с тем, что из больницы несколько дней назад сбежала петербурженка, которая не захотела оставаться на принудительном лечении. Эта девушка совершила правонарушение и ее накажут, уверена главный государственный санитарный врач по Петербургу Наталия Башкетова.

Председатель правительства России подписал постановление, согласно которому коронавирусную инфекцию внесли в перечень особо опасных инфекционных заболеваний. Тем не менее, человеку за то, что он откажется от лечения грозит только штраф. Принудительно его поместить в стационар можно только по решению суда. В Петербурге коронавирусу готовы противостоять Боткинская больница и детская больница имени Филаnова. Там сейчас лечат 46 пациентов с симптомами ОРВИ. Их состояние удовлетворительное.

Гриппом и ОРВИ за прошлую неделю заболели более 50 тысяч петербуржцев. Среди детей в возрасте от 7 до 14 эпидемический порог превышен на 20%.