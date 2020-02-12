В Кремле ответили на обвинения Турции в нападениях на гражданское население в сирийской провинции Идлиб

Турция сама не выполняет сочинские договоренности, — сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Песков подчеркнул, что цель ударов, которые сирийская армия наносит по провинции Идлиб – террористы, а не гражданское население.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Россию и войска Башара Асада в нападении на мирных жителей в Идлибе. Он подчеркнул, что Турция будет повсеместно наносить удары по сирийским войскам, если в Сирии будет ранен еще хотя бы один турецкий военнослужащий. Эрдоган также пригрозил сбивать все самолеты над Идлибом, если они будут представлять угрозу для турецких военных.