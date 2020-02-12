Бывший начальник одного из управлений ФСИН покончил с собой в суде

Он сделал это после оглашения обвинительного приговора.

Чертановский районный суд Москвы назначил Виктору Свиридову три года колонии строгого режима. Его признали виновным в вымогательстве взятки в размере десяти миллионов рублей. После этого, когда конвой взял бывшего сотрудника Федеральной службы исполнения наказаний под стражу, тот совершил самоубийство с помощью огнестрельного оружия. Где он его взял и каким образом пронёс в здание – не уточняется. Причины произошедшего также неизвестны. Сейчас все обстоятельства произошедшего изучает Следственный комитет.

Корреспондент РБК утверждает, что ранее Свиридов рассказывал о том, что у него нашли неизлечимое онкологическое заболевание.

Погибший был сотрудником ФСИН более пяти лет назад. Агентство ТАСС пишет, что там он возглавлял транспортное управление.

Также РБК сообщает, что в здание суда Виктор Свиридов пришел сегодня сам, поскольку во время разбирательства находился под подпиской о невыезде.

После самоубийства бывшего сотрудника ФСИН Виктора Свиридова, фигурантами уголовного дела могут стать приставы, которые пропустили в Чертановский суд человека с оружием. Как пишет издание «Фонтанка», чертановские приставы за неделю до сегодняшнего происшествия проводили учения по безопасности в судах. Кстати, в Чертановском суде есть рамки металлодетектора, однако, по утверждению одного из приставов, они не сработали, когда Виктор Свиридов через них проходил, — утверждает издание Baza.

Пресс-служба Мосгорсуда подтвердила, что после предпринятой попытки самоубийства, экс-начальник одного из управлений ФСИН РФ Виктор Свиридов скончался после выстрела в грудь Чертановском суде после оглашения приговора. Об этом рассказала в эфире радиостанции «Эхо Москвы» пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова.

«В Чертановском суде города Москвы сегодня произошел инцидент во время провозглашения приговора. Подсудимый, находясь в зале судебного заседания после того, как судья огласил размер назначенного наказания, выстрелил себе в грудь. В результате чего он скончался», — сказала пресс-секретарь.

Она отметила, что В.Свиридову было назначено наказание ниже низшего предела, а именно 3 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

«Он был признан виновным в совершении вымогательства в особо крупном размере. Санкции за совершение данного преступления предусматривают наказание от 7 лет до 15 лишения свободы», — добавила У.Солопова.

В настоящее время, по словам пресс-секретаря, на месте инцидента работают сотрудники полиции, Следственного комитета, вместе с тем «проверяется информация, по каким причинам и при каких обстоятельствах подсудимый смог пронести в здание суда оружие».