Песков: Россия придерживается Сочинских договоренностей по Сирии

Россия придерживается Сочинских договоренностей по Сирии, — заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на обвинения президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Песков подчеркнул, что войска сирийского правительства наносят удары в Идлибе только по террористам, а не по гражданским лицам. В Кремле уточнили, что контактов Путина с Асадом пока не планируется, но военные двух стран находятся в постоянном взаимодействии.

Сегодня президент Турции обвинил Россию и сирийские правительственные войска в нападении на мирных жителей в Идлибе. Он подчеркнул, что Турция не будет закрывать на это глаза и пригрозил «повсеместно наносить удары» по войскам Асада, если в Сирии будет ранен хотя бы еще один турецкий военнослужащий.