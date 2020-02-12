Следователи выясняют обстоятельства самоубийства бывшего начальника одного из управлений ФСИН Виктора Свиридова

Он совершил суицид в зале Чертановского районного суда Москвы.

На месте происшествия работают следователи и криминалисты. В частности, они проверят, как обеспечивался режим безопасности в суде. В ближайшее время будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела, — сообщает Следственный комитет.

Бывший начальник Управления автотранспорта ФСИН Виктор Свиридов приговорен к трем годам лишения свободы – он признан виновным в вымогательстве 10 миллионов рублей у бывшего зам.директора ФСИН Александра Сапожникова.

Свиридов совершил суицид. Когда судья зачитал решение о взятии его под стражу. В Мосгорсуде сообщили, что Свиридов скончался. По некоторым данным, он смог пронести в зал заседания суда личный наградной пистолет.