Актер Михаил Боярский вновь припарковал свой автомобиль на тротуаре

На этот раз горожане увидели машину на набережной реки Мойки.

Михаил Боярский припарковал черный Мерседес у своего дома в центре Петербурга. Судя по фотографиям, опубликованным порталом Фонтанка.ру, машина перекрывает часть тротуара. Актер отказался прокомментировать ситуацию нашей радиостанции заявив «я с вашим каналом не хотел бы общаться вообще». Это уже четвертое нарушение правил дорожного движения со стороны Боярского за последние несколько месяцев. Так, накануне Нового года актер припарковал машину на тротуаре на Невском проспекте, после этого он также оставлял Мерседес на набережной Мойки. ГИБДД за все эти нарушения возбудила два административных дела. В пресс-службе управления МВД по городу Эху Петербурга сообщили, что с актером будут разбираться в рамках закона.

Михаил Боярский несколько лет является членом общественного совета при ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области. Последний раз его кандидатуру утвердили в декабре прошлого года приказом генерал-майора Романа Плугина.