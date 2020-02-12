Издательство АСТ сняло с продаж книгу блогера и «антипрививочника» Антона Амантонио об опасности вакцинации

Ее подвергли резкой критике представители медицинского сообщества, в том числе в связи со вспышкой коронавируса.

Книга, автор которой утверждает, что якобы «нет ни одного грамотного исследования, которое подтверждало бы безопасность вакцин», вызвала шквал критики специалистов, в том числе публиковавшихся ранее в издательстве.

В АСТ уточнили, что решили издать книгу, так как «предоставляют возможность выступить с аргументацией того или иного мнения абсолютно разным авторам при условии соблюдения законодательства РФ». Однако сегодня издательство пошло на беспрецедентный шаг и приостановило продажи.

В апреле прошлого года стало известно, что Минздрав России разрабатывает поправки в закон для блокировки информации в интернете с публичными призывами к отказу от прививок. В ведомстве отмечали, что «в России, как и во всем мире, наблюдается активизация антивакцинального лобби».

Добавим, что в последнее время социальные сети стали самостоятельно удалять посты антипрививочников, в том числе в рамках борьбы с недостоверной информацией.