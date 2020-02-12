Двое китайских граждан с коронавирусом, госпитализированных на территории России, выписаны из больниц

Они попали туда с подозрением на неизвестную ранее форму пневмонии пару недель назад.

Один из заболевших коронавирусом и выздоровевших – Ван Юньбин – был выписан из краевой больницы в Чите сегодня. Его жена и дочь при этом будут оставаться под наблюдением еще несколько дней: как сообщили в Минздраве, они находятся под карантином до тех пор, пока результаты анализов дважды не покажут отрицательный результат на коронавирус. Ранее же Ван Юньбин жаловался на то, что врачи несколько дней не говорили ему и его семье, есть ли у них заболевание.

Вторая заболевшая коронавирусом – китайская студентка Тюменского индустриального университета была выписана накануне. В региональном департаменте здравоохранения сообщили, что ее лечили как при обычном ОРВИ. Также там подчеркнули, что она не представляет опасности для окружающих. Вместе с тем под карантином находятся еще четыре студента из Китая, которые контактировали с заболевшей коронавирусом. Впрочем, власти уверяют, что все результаты анализов на новую форму пневмонии у них отрицательные.

По официальным данным, в России врачи фиксировали коронавирус только у двух, уже выписанных китайских граждан. В самом Китае число зараженных превысило 44 тысячи человек, из них свыше одной тысячи погибли, а еще почти пять полностью выздоровели.