Противостояние в провинции Идлиб в Сирии грозит перерасти в полномасштабный военный конфликт

Противостояние в провинции Идлиб на северо-западе Сирии, где правительственные войска окружили наблюдательные пункты и военные позиции Турции, грозит перерасти в полномасштабный военный конфликт, предостерегают международные наблюдатели.

Выступая сегодня на сессии национального парламента президент Эрдоган заявил, что Сирия должна отвести свои подразделения от турецких позиций и постов, установленных там в соответствии с международными договоренностями. Ряд совершенных в начале месяца нападений на места дислокации Турции, приведших к жертвам среди военных, уже вызвали ответные атаки Анкары, которая, по словам ее президента, продолжит использовать свои воздушные и наземные силы, цитата, «там, где это необходимо», чтобы заставить войска Асада отступить, пишет сайт Аль Джазиры. Турецкий министр иностранных дел Чавушоглу во время визита в Черногорию призвал союзников Сирии, Иран и Россию, остановить агрессивные действия дамаскского режима. Он заявил, что сирийское наступление в провинции Идлиб, поддержанное российской авиацией, угрожает партнерским отношениям между Анкарой и Москвой.

Как пишет Хюрриет Дейли Ньюз, спецпредставитель Госдепартамента США в Сирии, прибывший сегодня с визитом в Турцию, предположил, что Москва, которая не может заставить Дамаск действовать в соответствии с требованиями и ожиданиями международного сообщества, приняла решение поддержать продвижение Сирии в Идлибе до достижения ею окончательной военной победы в регионе.

По данным ООН, наступление войск Башара Асада на северо-западе страны привело к тому, что за последние два месяца этот район покинули около 700 тысяч беженцев.