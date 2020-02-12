В США подводят итоги праймериз в штате Нью-Гэмпшир

Обостряется борьба внутри Демократической партии: по итогам праймериз по 9 голосов делегатов съезда получили сенатор Берни Сандерс и бывший мэр города Саут-Бенд и Пит Буттиджич. Они получили, соответственно, 26 и 24% голосов.

Бывший вице-президент США Джон Байден в итоге имеет 8 голосов делегатов. Что касается Нью-Гэмпшира, то там он занял лишь пятое место. Байден сказал, что все еще может измениться.

Берни Сандерс, в свою очередь, призвал Америку объединиться против нынешнего президента Дональда Трампа.

Дональд Трамп, который с убедительным преимуществом лидирует после республиканских праймериз в Нью-Гэмпшире, назвал предвыборную кампанию Байдена «спотыканием и бормотанием».

Праймериз в Нью-Гэмпшире показывает, что Демократическая партия находится в критическом состоянии, — такое мнение «Эху Москвы» высказал главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Батюк.

Нынешние праймериз в Нью-Гемпшире дают понять, что демократическая партия США находится в критическом состоянии, и которая может проиграть на выборах в ноябре этого года. Такое мнение высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Батюк.

По его словам, голосование в Айове показало, что Д.Байден (бывший вице-президент США – ЭМ) стремительно теряет свою былую популярность в глазах демократов. «Низы демократической партии совершенно не собираются поддерживать верхушки демпартии в пользу Байдена. Очевидно, что после Нью-Гэмпшира будет «супервторник» — праймериз в 15 штатах, – который похоронит всякие надежды Байдена на выдвижение его кандидатуры на президентский пост окончательно и бесповоротно. Эта ситуация еще больше усугубит и без того большой кризис в демпартии», — сказал В.Батюг.

От демократической партии на данный момент, по словам эксперта, на первое место выдвигаются люди «по американским меркам, которые являются крайними радикалами». «Сандерса и Уоррена считают крайне левыми. И выдвижение их кандидатур от демпартии будет означать полное фиаско партии на выборах в ноябре сего года, и безоговорочный триумф Дональда Трампа», — отметил он. В.Батюк также обратил внимание на то, что сейчас много вопросов вызывает и тот факт, что все кандидаты от демпартии великовозрастные. «Байдену 77 лет, Сандерсу 78 лет, самому Трампу 73 года. Все это как-то напоминает брежневское Политбюро, нежели демократические выборы в демократической стране», — отметил он.

Ранее были опубликованы оценки данных, поступивших с 96% избирательных участков в Нью-Гэмпшире. Сандерс набрал 26% голосов, Буттеджадж — 24 4%, сенатор Клобушар — 19,7% голосов, сенатор Уоррен— 9,3% (четвертое место), Байден -8,4%.

Президентские выборы в США должны состояться 3 ноября. Следующие праймериз состоятся 22 февраля в Неваде, где проживает большое количество латиноамериканцев и 29 февраля в Южной Каролине, где проживает большое количество афроамериканцев.