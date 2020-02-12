Звезда NВА Коби Брайант и его 13-летняя дочь Джианна похоронены 7 февраля

Закрытая церемония состоялась в штате Калифорния, — сообщает Лос-Анджелес Таймс, ссылаясь на свидетельство о смерти. Издание отмечает, что первоначально похороны планировалось провести в другом месте.

Частный самолет с Брайантом на борту разбился 26 января недалеко от Лос-Анджелеса. Погибли пилот и все восемь пассажиров. Официальная церемония прощания с Коби Брайантом и другими погибшими состоится на арене клуба NВА Los Angeles Lakers 24 февраля.

Брайант выступал за «Лейкерс» всю свою карьеру, он пятикратной чемпион Национальной баскетбольной ассоциации.