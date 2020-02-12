Президент Турции Эрдоган обвинил российских военных и силы Башара Асада в нападении на мирных жителей в Идлибе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил российских военных и силы Башара Асада в нападении на мирных жителей в Идлибе. Эрдоган пригрозил, что если еще хотя бы один турецкий военнослужащий будет ранен, Турция нанесет удары по сирийским силам «везде, где сможет» – передает Reuters.

Турецкий руководитель сообщил, что за последние дни в Идлибе погибли 14 турецких военных, ранены 45 военнослужащих.

Эрдоган не исключил, что может обсудить ситуацию в Сирии в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом.