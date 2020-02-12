В Тюмени начали проверку из-за видео, где правоохранители отмечают повышение под крики «АУЕ» и «Жизнь ворам»

В Тюмени Следственный комитет начал проверку из-за видео, на котором высокопоставленные сотрудники правоохранительных органов отмечают повышение коллеги под крики «АУЕ» и «Жизнь ворам». Видеозапись, которую распространило издание «Новый день» была сделана в одном из тюменских ресторанов. Там присутствовали, в частности, начальник Отдела по борьбе с организованной преступностью, его заместитель и другие сотрудники.

Позже один из участников мероприятия заявил, что силовики «тоже люди» и эти выкрики были шуткой.