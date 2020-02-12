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13:05, 12 февраля 2020

Компания Samsung представила в Сан-Франциско очередные новинки

В центре внимания оказалась новая модель складного смартфона Galaxy Z Flip.

В разложенном состоянии у новинки весьма внушительный экран — диагональю 6,7 дюйма. Но есть и еще один небольшой – на внешней панели. На него выводятся уведомления, когда телефон сложен. Производители обещают, что экран гарантированно выдержит складывание и раскладывание устройства примерно 200 тысяч раз.

Гаджет представлен в черном, золотом и фиолетовом цвете. Продажи нового смартфона в США стартуют в пятницу. Минимальная цена устройства там составит 1 380 долларов.

Кроме того, была представлена флагманская линейка смартфонов Galaxy — S20, S20+ и S20 Ultra, а также новые беспроводные наушники.

Прямая трансляция презентации из Сан Франциско велась на сайте компании.



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