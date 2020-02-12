Президент Турции Эрдоган обвинил Москву и Дамаск в нападении на мирных жителей в сирийской провинции Идлиб

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Москву и Дамаск в нападении на мирных жителей в сирийской провинции Идлиб.

По мнению турецкого лидера, российские военные вместе с правительственными силами сирийского президента Башара Асада атакуют гражданское население в зоне деэскалации. Как передает агентство Reuters, Эрдоган также пригрозил, что Анкара будет наносить удары по сирийским силам «везде, где сможет» в случае ранения еще хотя бы одного турецкого военного. По словам президента республики, в этом случае Турция не будет связана границами меморандумов о стабилизации обстановки в Идлибской зоне деэскалации. В том числе, как передает, в свою очередь, телеканал NTV, речь может идти о выводе турецких войск за пределы наблюдательных пунктов. Эрдоган также подчеркнул, что в результате двух обстрелов за последнее время погибли не менее 14 турецких военных. Канал «Скай ньюс – Арабия», в свою очередь, утверждает, что Анкара уже направила в Сирию дополнительные подразделения в направлении провинции Алеппо.

В российском МИДе, между тем, обвинения Эрдогана в нападении на мирных жителей в Идлибе отрицают, передает агентство РИА Новости. В ведомстве настаивают, что удары наносятся только по террористам. В Кремле же сообщили о телефонном разговоре президента России Владимира Путина и Эрдогана, посвященного ситуации в сирийской провинции.

Ранее Москва и Дамаск опубликовали совместное заявление, согласно которому в Идлибе в результате атак боевиков в январе погибли свыше 150 мирных жителей.