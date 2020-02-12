Издательство АСТ приостановило продажу книги об опасности вакцинации

Ранее против неё выступали врачи.

В компании пошли на беспрецедентный шаг и сняли с продажи издание блогера Антона Амантонио «Прививать или не прививать… Мифы о вакцинации», – сказал представитель АСТ в интервью агентству «Интерфакс»

. Это произошло на фоне огромного резонанса из-за её появления в магазинах. В пресс-службе отметили, что сейчас во время вспышки нового коронавируса, эта тема привлекает особо пристальное внимание, и эту книгу критиковали многие представители медицинского сообщества, в том числе те, кто публикуется в издательстве.

При этом, там подчеркнули, что в работе Амантонио отдельно сказано, что она не является учебником, и что мнение автора может не совпадать с позицией редакции. Также по словам представителя АСТ, на изъятии книги из продажи дело не кончится, и сейчас необходимо начать открытый разговор о цензуре в сфере медицинских публикаций, поскольку закон обеспечивает всех правом высказывать своё мнение.

В своём тексте Амантонио утверждает, что, как правило, противники прививок хорошо образованные и состоятельные люди, и «нет ни одного грамотного исследования, которое подтверждало бы безопасность вакцин».

Книга поступила в продажу в минувшее воскресенье.

В прошлом году Всемирная организация здравоохранения назвала отказ от вакцинаций одной из главных современных угроз. По данным инстанции, за последние годы из-за этой тенденции резко выросла заболеваемость корью и возвращаются болезни, которые признаны уже побежденными.