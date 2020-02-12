На месте строительства Юго-Восточной хорды за последние сутки 8 раз наблюдался всплеск радиоактивного фона, превышающий норму в 60 раз. Об этом «Эху Москвы» рассказала представитель инициативной группы района «Печатники» Екатерина Максимова. По ее словам, на месте могильника давно стоит оборудование ФГУП «Радон», которое периодически дает сбои.

В районе планируемого строительства Юго-Восточной хорды, где было зафиксировано 60-кратное превышение радиационного фона, после замены оборудования, которое якобы сбоило, датчики продолжают показывать завышенную радиацию. Об этом сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» представитель инициативной группы района «Печатники» Екатерина Максимова.

«Инициативные группы из разных районов на месте строительства Юго-Восточной хорды дежурят с 10 января, где радиоактивный могильник. После установления датчика контроля радиации мы сразу стали фиксировать скачки, превышающие норму в 60 раз», — рассказала она. По словам Е.Максимовой, активисты ранее вызвали на место строительства хорды по адресу Каширское шоссе, д.49 МЧС, но сотрудники отказались приезжать, сославшись на то, что этим занимается ФГУП «Радон».

«Мы позвонили в «Радон», установивший данное оборудование, которые в свою очередь отказывались приезжать без заявки МЧС. Круг замкнулся. После огласки в СМИ, руководство ФГУП «Радон» приехало на место, заявив, что оборудование просто неисправно, и произошла замена на другие датчики. Несмотря на то, что оборудование было установлено в другом уже месте, только за сегодняшнюю ночь было 8 превышений радиационного фона в 60 раз», — отметила Е.Максимова.

Возникают вопросы, добавила представитель инициативной группы, как ФГУП «Радон» будет заниматься дезактивацией могильника на месте строительства хорды, если оборудование у компании «сломанное».

«У нас есть подозрения, что дело не в оборудовании. Такое ощущение, что они сами не знают, что происходит, и пытаются исправить как-то ситуацию. А в этом месте работают люди — кассиры МЦД и другие сотрудники. Мы, конечно, продолжим дальше привлекать внимание к этой проблеме, требовать работы с этим объектом, полноценного обследования, что происходит здесь. И если происходящие процессы из-за могильника, то ни о какой стройке речи быть не может», — подчеркнула Е.Максимова.

Максимова добавила, что члены инициативных групп районов намерены и дальше находиться на месте планируемой стройки, пока не будут проведены соответствующие работы по изучению статуса этого могильника и работы по его рекультивации или консервации