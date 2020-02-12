Президент Украины Владимир Зеленский готов встретиться с Владимиром Путиным, если в этом будет необходимость – об этом сообщил новый глава офиса украинского лидера Андрей Ермак. Впрочем, по его словам, пока переговоров по этому поводу не ведется.