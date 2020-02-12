Президент Турции обвинил сирийские власти, а также российских военных в нападении на мирных жителей в Идлибе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил сирийские власти, а также российских военных в нападении на мирных жителей в Идлибе. Он также пригрозил, что если еще хотя бы один турецкий военнослужащий будет ранен, Анкара будет наносить удары по сирийским силам «везде, где сможет».

По словам Эрдогана, за последние дни в Идлибе погибли 14 турецких военных, более 40 получили ранения.

В свою очередь, в совместном заявлении Москвы и Дамаска отмечается, что в январе в этом районе Сирии в результате атак боевиков погибли более 150 мирных граждан.