В офис красноярского футбольного клуба «Енисей» нагрянули с обыском

Правоохранителей интересует финансовая документация и зарплатные ведомости футболистов.

Пресс-атташе Енисея Антон Сорокин рассказал Коммерсанту, что в офисе клуба проходят следственные мероприятия. Сведений о том, какое ведомство проводит обыски и чем вызван визит правоохранителей, у господина Сорокина нет.

Зато известно, что в январе губернатор Красноярского края Александр Усс высказал свое возмущение по поводу щедрых зарплат футболистов «Енисея» при отсутствии «соответствующего результата». «Я не понимаю, почему мы не можем пригласить врача-звезду, чтобы он мог подтянуть коллег, а футболистам мы такую зарплату спокойно платим»,— заявлял губернатор.

ФК «Енисей» выступает в Футбольной национальной лиге — втором по силе дивизионе российского футбола. В настоящее время клуб занимает в турнирной таблице 17 строчку.

В Енисее также отметили, что на работе футбольного клуба проведение обысков никак не отразилось.