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12:03, 12 февраля 2020

Российского офицера-подводника уволили со службы за пьянство на базе в Сирии

Он также матерился на портрет президента.

Спиртное Олег Лавренчук употребил после того как узнал, что его командировку продлили почти на полгода. Он был командиром боевой части радиотехнической службы подлодки Черноморского флота. До этого она четыре месяца находилась на базе ВМФ в сирийском Тартусе. В июне 2019го года как следует из материалов дела офицер-подводник вместе с подчинённым и ещё несколькими военными напился прямо во время боевой службы. При задержании начал оказывать сопротивление сотрудникам военной полиции и вести себя агрессивно. Лавренчука доставили в комендатуру, где он обматерил тех, кто там находился и вдобавок нецензурно высказался в адрес портрета президента и верховного главнокомандующего Путина, пишет газета Коммерсант. Вину офицер признал и раскаялся. Позже его привлекли к дисциплинарной ответственности, а затем уволили. Приказ подписал командующий Черноморским флотом Игорь Осипов. Подводник пытался восстановиться на службе через суд, он уверял, что руководство флотом не учло его подавленного состояния из-за длительной командировки за пределами России, но сделать этого ему не удалось.

Защита Лавренчука намерена бороться до конца и добиваться возвращения его в ряды вооружённых сил, пишет «Коммерсантъ».



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