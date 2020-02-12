Сенатор Берни Сандерс заручился наибольшей поддержкой в ходе праймериз Демократической партии в штате Нью-Гемпшир

На них определяется число делегатов, которые через полгода на съезде партии выдвинут кандидата в президенты США.

Сандерс по итогам обработки 97% бюллетеней в рамках праймериз в Нью-Гэмпшире получил почти 26% голосов. На полтора процента от него отстал бывший мэр города Саут-Бенж, открытый гей Пит Буттиджич. Впрочем, согласно действующей системе распределения делегатов на съезд демократов, и у Сандерса, и у Буттиджича от Нью-Гэмпшира будут по девять представителей, передает телеканал CNN. Шесть делегатов от штата будут у сенатора Эми Клобушар: она слегка упрочила свои позиции по сравнению с внутрипартийными выборами в штате Айова. Считавшийся же одним из главных фаворитов, бывший вице-президент США Джозеф Байден набрал менее 8,5% голосов и своих представителей от Нью-Гэмпшира не получит, как и сенатор Элизабет Уоррен.

Лидером гонки за статус кандидата в президенты США от Демократической партии пока что остается 38-летний Буттиджич с 23 делегатами, в то время как у Сандерса их пока 21. Впрочем, внутрипартийные голосования пока что прошли лишь в двух американских штатах. Тем не менее, Сандерс уже назвал свою победу в Нью-Гэмпшире великой и вновь предрек начало конца эры президента США, республиканца Дональда Трампа. А Байден заверил, что его предвыборная гонка пока что не окончена.

Всего для выдвижения кандидатом от Демократической партии на выборах президента США в ноябре этого года претендентам нужно заручиться поддержкой почти 2 тысяч делегатов.