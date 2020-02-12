В России официально больше нет инфицированных коронавирусом

Накануне из больницы в Тюмени была выписана студентка из Китая, сегодня клинику в забайкальском крае покинул китаец, который, как сообщали некоторые СМИ, жаловался на недостаточное внимание к себе со стороны российских медиков. Власти сообщил, что он полностью выздоровел. Его жена и ребенок пока еще находятся под наблюдением врачей.
2020-02-12T11:30:00+03:00
2020-02-12T11:31:05+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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11:30, 12 февраля 2020
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