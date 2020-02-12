ФСБ во время летних протестов в Москве требовала от крупных интернет-компаний ключи для дешифровки переписки пользователей. Это выяснило издание Медуза.

Требование спецслужбы получили владельцы сервисов Rutube, Авито, Хабр, в списке в общей сложности больше десяти компаний. Все они состоят в реестре организаторов распространения информации Роскомнадзора. Это значит, что они управляют сайтами, на которых пользователи могут обмениваться сообщениями. Помимо ключей для дешифровки сервисы должны были по запросу ФСБ организовать круглосуточный доступ к своей информационной системе, пишет Медуза. Издание ссылается на копию письма, отправленного Центром оперативно-технических мероприятий службы безопасности компаниям, а также собеседника на интернет-рынке. По его словам в разгар московских протестов летом ФСБ «устроила просто массовую рассылку компаниям из реестра Роскомнадзора». Выполнили ли интернет-сервисы требование не ясно. Медуза ждёт ответа от компаний и самой службы безопасности. Предоставить доступ спецслужбам к личной переписке пользователей требует так называемый «закон Яровой».

В случае отказа это сделать сервисам может грозить штраф до миллиона рублей и даже блокировка.

ФСБ три года назад потребовала ключи для дешифровки переписки у мессенджера Telegram, а позднее у Яндекса, обе компании не хотели сотрудничать с силовиками. За это Роскомнадзор внёс Telegram в список запрещённых ресурсов, впрочем, так и не смог заблокировать его работу в России.