Обыски проводятся в офисе футбольного клуба «Енисей» в Красноярске

Расследование ведет местное управление ФСБ. Как сообщают в Министерстве спорта региона, это касается деятельности прежней администрации клуба.



«Енисей» в прошлом сезоне впервые в истории принял участие в российской Премьер-лиге. По итогам чемпионата клуб занял последнее место и выбыл в Футбольную национальную лигу.